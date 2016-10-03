İran, ABD İHA’sını Kopyaladı

İran 2011’de ele geçirdiği ABD insansız hava aracının kopyasını yaptı.

İran’ın 2011 yılında düşürdüğünü iddia ettiği RQ-170 insansız gözlem aracı ile yeni insansız hava aracı ‘Thunderbolt’ arasında büyük benzerlikler olduğu görüldü.

İran Devrim Muhafızları tarafından medyaya servis edilen fotoğrafa göre İran Devrim Muhafızları tarafından üretilen yeni insansız hava aracı beş yıl önce ele geçirilen Amerikan insansız hava aracına benzediği görüldü.

Tasnim haber ajansının haberine göre ‘Saegheh’ (‘Thunderbolt’) RQ-170’e benziyor. İran’ın devlet kanalı Press TV ise uzun menzilli aracın dört adet hassas güdümlü bomba taşıyabildiğini söyledi. Her iki haber de aracın menzilinden bahsetmedi.

Devlet haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Devrim Muhafızları Generali Amir Ali Hacızade, “Bu uzun menzilli insansız hava aracı taşıdığı hassas güdümlü füzelerle dört ayrı hedefi yüksek isabetle vurabiliyor” dedi.

İran, iddiaya göre, CIA tarafından kulanılan RQ-170 insansız hava aracını 2011 yılında düşürmüş, üç adet de Scaneagle adlı Amerikan hava aracını ele geçirmişti.

Geçtiğimiz yıl İran yetkililerinin açıklamalarına göre kopyalanan RQ-170 insansız hava aracı testleri başarıyla tamamlanmıştı.

Cumartesi günü Tahsim tarafından yayınlanan fotoğrafın Devrim Muhafızları tarafından yakın zamanda ele geçirilen Amerikan yapımı MQ-1C hava aracı olduğu söylendi, ancak aracın ne zaman ve nasıl ele geçirildiği ile ilgili bilgi verilmedi.