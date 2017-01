İlk Yerli “Uçak Merdiveni” İmal Edildi

DHMİ Ekipman Üretim Müdürlüğünce ilk yerli “Uçak Merdiveni” İmal edildi.

Yer hizmetleri kuruluşumuzca yürütülen havalimanlarımızda kullanılmak üzere DHMİ teknik ekiplerince tasarlanan merdivenin seri üretimine başlandı. Ayrıca atölyelerimizde mevcut ve yeni açılan havalimanlarımıza viraj, düz ve döner bagaj konveyörleri imalatları da devam ediyor.

MOBİL KULE ÜRETİMİNE DEVAM

DHMİ Ekipman Üretim Müdürlüğü, daha önce de Van Havalimanında Seyrüsefer hizmetlerini başarıyla yerine getiren “Çekerli Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi” üretimini gerçekleştirmişti.

Doğal afet durumlarında veya geçici olarak Hava Trafik Kontrol Kulesine ihtiyaç duyulan hava limanlarımız için ülkemizin tüm bölgelerine kısa sürede ulaşarak her türlü seyrüsefer hizmetini verebilecek donanıma sahip “Araç üstü mobil hava trafik kontrol kulesi” nin üretimi devam ediyor. Araç üzerinde hidrolik çapraz makaslarla yükselebilme özelliğine sahip ve ihtiyaç duyulduğunda her an hizmete hazır durumda olan Mobil Kule, yurt dışından temin fiyatının % 10’una tekabül eden bir bedel harcanarak kuruluşumuza kazandırılıyor.