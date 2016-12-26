İlk Ceset Deniz Üstünde Bulundu

Moskova’dan havalanan ve Soçi’de yakıt ikmali yapıp Suriye Lazkiye’deki Rus askeri üssüne gitmesi planlanan uçak Soçi’den kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ilk cesede ulaştı. Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyelerinden Korgeneral Alexandrov Valery Halilov’un cesedi Soçi sahil şeridinin 6 kilometre açıklarında deniz üstüne çıktı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler cansız bedeni karaya çıkararak ceset toplama merkezine götürdü. . Korgeneral Alexandrov Valery Halilov, koronun en ünlü eseri “Spasskaya Kulesi” yazarı ve eserin müzik direktörlüğünü yapıyordu.

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