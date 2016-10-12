İGA, Havayolları ve Havayollarına Hizmet Veren Şirketlerle Buluştu

İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki gelişmeleri aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla İGA, IATA ve AOC üyesi havayolu ve havayollarına hizmet veren şirketlerin yöneticilerini ağırladı

Türkiye’nin havacılık sektöründeki yükselişini ivmelendirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın işletmesini 25 yıllığına üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. IATA ve AOC üyesi havayolu ve havayollarına hizmet veren şirketlerin 150’ye yakın temsilcisi ile İstanbul’da ilk kez bir araya geldi.

“Dünya’nın Yeni Havacılık Merkezi’ne Hoş geldiniz” konseptli buluşmada konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin; “İGA olarak, İstanbul’un kuzeyine sadece yeni bir havalimanı inşa etmiyoruz. Gelecekte havacılık sektörünün dengelerini, aksını değiştirecek bir yatırıma imza attığımızı düşünüyoruz. ACI’ın (Airports Council International) Eylül 2016’da açıkladığı verilere göre 2033 yılında bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa bölgesi, uluslararası hava trafiğinde en büyük dilime sahip olacak. İstanbul ise 2033’te günlük 50 bin kapasiteli uzun menzilli uçuşun kalkış-varış noktası haline gelecek.” dedi.

Konuşmasında yolcu deneyiminin dijitalleştiğine değinen Keskin, sözlerine şöyle devam etti: “Kişiselleştirme, uçuş düzeni, hızlı çözüm geliştirme, güvenilirlik ve tesisin sunduğu olanaklar yolcu beklentisini oluşturuyor. Artık bu beklentinin ötesine geçen bir müşteri deneyimi, havalimanlarının tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor. Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapılabilecek makinelerin, check-in ya da bagaj teslim noktalarında kullanımı diğer havalimanlarında olduğu gibi İstanbul Yeni Havalimanı’nda da kullanılabilecek.”