Hyperloop One O’Hare Havalimanı’na kurulacak

Sürtünmesiz düzlemde çok yüksek hıza erişebilecek tren projesi Hyperloop One, Chicago'daki O'Hare Havalimanı'na kurulacak.