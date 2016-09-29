Hüseyin Avni Mutlu’nun Oğlu THY’den Kovuldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Türk Hava Yolları’nda (THY) uzman olarak görev yapan oğlu Hasan Tahsin Mutlu’nun da görevine son verildi.

THY Yurtiçi Personel Yönetim Müdürü Hünkar Han Çelik ve Personel Yönetimi Başkan Vekili Selim Kahraman tarafından Hasan Tahsin Mutlu’ya gönderilen ‘İş feshi’ yazısında “Çalışmalarınızdan verim alınamadığından ve hizmetinizden istifade edilemediğinden iş sözleşmeniz İcra Komitesi’nin 09.09.2016 gün ve 1592 sayılı kararı ile 4857 sayılı iş kanununun 17, 18 ve 19. maddelerine uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle feshedilmiştir” denildi.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde burslu olarak eğitim gören ve 4 sene önce THY’de 2012 yılında uzman olarak göreve başlayan Mutlu, “THY’ye iş ilanından başvurdum. İşe alım için gereken bütün aşamalardan geçtikten sonra göreve başladım. THY’de başlamamın babamın vali olması ile ilgisi yok” demişti. Hasan Tahsin Mutlu’nun 2011 yılındaki nikahında şahitliğini de Tayyip Erdoğan yapmıştı. ‘Gezi Valisi’ olarak da bilinen Hüseyin Avni Mutlu, 4 yıl süreyle İstanbul Valiliği görevinde bulunduktan sonra Eylül 2014’de merkez valiliğine alınmış, 5 Ağustos 2016 günü ise FETÖ kapsamında tutuklanmıştı.