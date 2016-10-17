Hurda Uçaktan Yapılan Kafe Hizmete Açıldı

Hurdaya çıkartıldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Airbus A300 tipi uçak, Türk Yıldızları Parkı’nda, restoran-kafe olarak hizmet vermeye başladı.

Hizmet ömrünü dolduran 54 metre boyunda ve 50 metre kanat genişliği olan 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı’nda parçalandıktan sonra Konya’ya getirilerek, Konya- Ankara çevre yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı’na konuldu.

Havacıllık Müzesi olarak tasarlanan Türk Yıldızları Parkı’nda ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından daha önce kullanılan ve hizmet dışı kalan 2 F-5 jet uçağı bulunuyor.

Yeniden birleştirilen uçak, restoran-kafe olarak hizmet vermeye başladı. 12 bin metrekarelik göletin üzerine konuşlandırılan uçağın bahçe bölümü cam iskele üzerine yapıldı.