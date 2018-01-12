B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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“Bulgaristan, AB ve Türkiye arasında diyoloğun artmasını sağlayabilir”
Gram altın güne yükselişle başladı
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Hazine haftaya ihale düzenleyecek
Hazine haftaya ihale düzenleyecek
Hazine gelecek hafta tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
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“Bulgaristan, AB ve Türkiye arasında diyoloğun artmasını sağlayabilir”
Gram altın güne yükselişle başladı
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Havacılık Haberleri
Petrol 70 doların altında
Gram altın güne yükselişle başladı
Hazine haftaya ihale düzenleyecek
“Bulgaristan, AB ve Türkiye arasında diyoloğun artmasını sağlayabilir”
Petkim “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” ödülünü aldı
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Çin, yuanı serbest bıraktı
“İhracatın Yıldızları” ödülleri sahiplerini buluyor
Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor
Citroën’den 2018’de yeni satış kampanyası
Emirates ve Etihad arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Meredes-Benz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 30 adet Conecto teslim etti
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TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi