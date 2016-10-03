Havalimanları Operasyonlarında Çok Sayıda iPhone 7 Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Türkiye’de henüz satışına başlanmayan çok sayıda “iPhone 7″ ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak olarak ülkeye sokulmaya çalışılan ve aralarında Türkiye’de henüz satışına başlanmayan “iPhone 7″lerin de bulunduğu çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, New York-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta yer alan personelden biri uçağın Atatürk Havalimanı’na gelişinin ardından, polis pasaport işlemlerine müteakip, lavaboda uçuş kıyafetlerini değiştirerek, sivil kıyafetleriyle “Gümrüğe tabi eşyam yok” anlamına gelen yeşil hattı ve gümrük kontrol noktasını geçmek istedi.

Şüpheli şahıs, Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken, çıkış kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından durdurularak beraberinde getirdiği çantalarla X-ray cihazında kontrol edildi. Çantalarda şüpheli sayılabilecek cisimler görülmesi üzerine bu kişi, muayene peronuna alındı. Yapılan kontrolde şahsın valizleri içerisinde 6 adet iPhone 7, 3 adet kol saati ve 40 parça tekstil ürününe rastlandı.

Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda da bölge amirliği personelince yapılan risk analizleri çerçevesinde belirlenen, San Francisco’dan gelen ve kayıp eşya ofisinde bekleyen bir adet valiz aramaya alındı. Yapılan kontrollerde 6 adet iPhone 7, 2 adet kol saati, 1 adet drone ve 20 adet cüzdan ele geçirildi. Söz konusu eşyalara el konuldu.

Öte yandan, ekipler tarafından Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise Washington Havalimanı’ndan gelen yolcunun valizinde ve sırt çantasında yapılan aramada 36 adet iPhone 7, 1 adet iPhone 6S Plus ile 2 adet iPad ve çok sayıda telefon aparatı ele geçirildi.

Türkiye’de henüz satışa çıkmayan ve bu nedenle karaborsaya düşen iPhone 7 cep telefonlarını kaçak yollarla ülkeye sokmaya çalışan üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.