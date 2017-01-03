Havalimanı Yakınlarında Patlama: 13 Ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da ise havaalanı yakınlarında iki büyük patlama meydana geldi. Gökyüzüne dumanların yükseldiği patlamadan sonra silah sesleri duyuldu.

Somali’nin başkentindeki uluslararası havaalanı yakınında da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre patlamadan sonra ateş açıldığını bildiriyor.

Patlamanın gerçekleştiği nokta, bölgede görev yapan Afrika Birliği askerlerinin bulunduğu yerin hemen yanındaki kontrol noktası.

İKİ AYRI PATLAMA

Amerikan Associated Press haber ajansı ise, iki ayrı patlamanın meydana geldiğini aktarıyor. AP’ye göre, saldırılardan biri bir otelde gerçekleşti.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Polis, bomba yüklü araç kullanılan patlamalardan birinde en az üç kişinin öldüğünü söyledi.