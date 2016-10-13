Havacılık Duayeni Safi Ergin:” Havacılık Büyümeye Devam Edecek”

Havacılık sektörünün duayen isimlerinden, Tailwind Havayolları’nın Genel Müdürü Safi Ergin, havacılığın ve turizmin geleceğini değerlendirdi.

11. Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu (İstanbul Airshow) kapsamında haberapron.com Genel Yayın yönetmeni Celal Uçan‘ın sorularını yanıtlayan Tailwind Havayolları’nın Genel Müdürü Safi Ergin havacılığın ve turizmin geleceğini değerlendirdi.

Biz Tailwind Havayolları olarak yolcu taşımacılığımızı yapıyoruz. Onun yanında da VIP uçaklarının modifikasyonunu ve bakımlarını AMAC olarak yapıyoruz.

HAVACILIK SEKTÖRÜNE İŞLER YÜZDE 50 AZALDI

Havacılık sektöründe işlerin yüzde 50 azaldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirten Safi Ergin;” Tailwind Havayolları, bu sene malum sebeplerden dolayı işler yüzde 50 azaldı. Örneğin, Antalya’da iki terminal varken birisinin açılmaması yüzde 50 eksiklik demektir. Bu havayollarını vuruyor, tur şirketlerini, otelleri ve bu sektörler uğraşan herkesin işlerini önemli derecede azalttı. Bu yüzde 50 azalma derken, Rusya tarafında yüzde 90 azalma Avrupa tarafından da yüzde 35 civarında azalma vardı. Bunun ortalamasını alınca yüzde 50’ye geliyor. Önümüzde ki sene için öngörülen Rusya’nın normal işlerini yürütmesi, Avrupa’dan yolcudan gelen yolcuları ise telafi etmemiz zor gibi görünüyor.2017’de Avrupa bazında belki 2016’dan yüzde 10-15 dahaiyi olabilir ama 2015’i yakalama şansımızı görmüyorum.Dolayısıyla bu nedenle bütün havayollarımız belli tedbirler alıyorlar.” dedi.

HAVACILIKTA BÜYÜME DEVAM EDECEK

Tailwind Havayolları’nın Genel Müdürü Safi Ergin “Gelişmeler Dünya ortalamasının çok üstündeydi. Büyümemizin bir kısımı da politik nedenlerden olmuştu. Daha fazla ülkeyle ilişki kurmak, daha faza ülkelere seyahat imkanı yaratmak, ülkeyi tanıtmak anlamında bir politika götürüldüğü için, belki doluluk oranları iyi olmasa da uçulan hatlar vardı. İşler iyi gitmeyince o hatların sıkıntıları daha fazla hissedilmeye başlandı. Bu sivil havacılığımız da bilgi bakımından işler açıldığında tekrar eski konumuna gelmesi konusunda bir tehlike görmüyorum. Yeter ki bu politik, sosyal ve ekonomik nedenler uzun yıllar almasın. 1-3 yıllık sürecin altından kalkacağımızı düşünüyorum.” dedi.

SEKTÖR OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

Bütün Havacılık sektörünün ve devletin ülke tanıtımı için çalıştığını belirten Safi Ergin;”Yapılan çalışmalar var. Bunlar belki daha da arttırılabilir. Bunların faydası muhakkak var. Ancak bunları ne kadar yaparsanız yapın ortada bir gerçeği kaldıramıyorsanız pek arzu edilen faydayı sağlamaz. Nedir bu görüntü, Türkiye’de bir darbe girişimi olmuş, güvensiz bir ortam durum var. Ve olağanüstü durumlar yaşıyorsunuz. Yani dış ülkelerde de olağanüstü hallerle yönetiliyor cümlesi bile etkili olabiliyor negatif anlamda. Bütün arzumuz ülkemizde ki olağan üstü halin bir an önce kalkması ve o görüntünün de ortadan kalkması. Bu çok önemli bir etki yapacaktır. Bütün sektörde devlette elinden gelen tanıtımı yapıyor. Umut ediyoruz olacak. Biz sektör olarak üzerimize düşeni yapıyor ve yapmak zorunda. Hem vatani görev hem de ticari işleri olarak görüyor.Turizm bu ülkenin bel kemiği. Biliyorsunuz ben bundan 25 sene önce de TOSİD başkanı olarak özellikle THY’nin özelleştirilmesi programa alındığında çok mücadele etmiştim. THY’nin satılmaması için bu mücadeleleri çok yaptık. THY’de hepimizin şirketi. Hep beraber bu ülkenin ekonomisini geliştirmek için mücadele edeceğiz. Şuan da elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

AMAC AEROSPACE BODRUM’DA

Tailwind Havayolları’nın Genel Müdürü Safi Ergin Bodrum’a yatırımın öneminin altını çizerek; “Amac Aeorospace Turkey olarak Bodrum’da yatırıma başladık. Atatürk Havalimanı’nda Amac Aeorospace Turkey olarak bir hangarımız var. Burada business jetlerinin bakımlarını ve modifikasyonlarını yapıyorduk. Burada ki en büyük amaç hizmeti müşterilerin ayağına getirmekti. Bu böyle devam ederken Bodrum’u incelediğimiz de Bodrum Havalimanı’nda 6 aylık 1800-2000 civarında özel jet iniyor. Günlük, 3 günlük, 5 günlük geliyorlar. Tatil amaçlı. Bu jetler 5 MilyonDolardan başlıyor. 60 Milyon Dolara kadar gidiyor. İş jetleri Bodrum’a iniyor ama hiç bakım ünitesi yok. Dolayısıyla büyük bir eksiklik olarak gördük. Burada ki hangarımız üç misli büyüklüğünde 4 Bin 500 metre kare hangar ve tesisin inşaatını başlattık. Yazın bu özel jetlere hizmet verirken kışın 6 ay ne yapacaksınız diye soranlar oluyor. Çünkü kışın 6 ay hiç özel jet gelmiyor. Bizde dedik ki kışın 6 ay bizim zaten havayolu şirketi olarak sahip olduğumuz Boeing 737 uçaklarımız var. Hem onların hem de diğer havayollarının yıllık “C” bakımlarını yapalım. Çünkü biz bugüne kadar yıllık C bakımları için yurtdışına gönderiyorduk. Çünkü Türkiye’de ki hangarlar yeterli değildi. Bütün yıllık bakımlarda kışın yapılıyor. Çünkü yazın yoğun uçuş olduğu için ancak kışın yaptırabiliyoruz. Kışın 6 ayda biz kendi uçaklarımızdan başlayarak, bizde o kapasite var. Tailwind Havayolları olarak AMAC ile işbirliği halinde kışın bizde atıl vaziyette kalan teknisyenleri oraya takviye yaparak yıllık bakımlar yapacağız. Bu Bodrum’a çok şey kazandırıyor. Bizlere kazandırdığı gibi Bodrum’a kazandırıyor. Bodrum’a 2 Bin özel jet iniyorsa, böyle bir bakım tesisinin orada olması Bodrum’a daha güvenli gelmelerini sağlayacaktır. Bu tesisi kısmet olursa Ocak ayının sonunda bitireceğiz ve Şubat ayında da hizmete açacağız. ” dedi.