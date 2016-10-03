Havaalanları Güvenliğinde FETÖ Temizliği

DHMİ, havaalanı güvenliğindeki FETÖ’cü unsurların temizlenmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı itibarıyla 2 bin 850 yeni güvenlik görevlisi iş başı yapacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, güvenlik şirketleri bünyesinde de yapılanan FETÖ mensuplarının havaalanlarından temizlenmesi için düğmeye bastı. Kurum, 1 Ocak itibarıyla da 2 bin 850 yeni güvenlikçiyi işe başlatacak. DHMİ, her 2 yılda bir yaptığı güvenlik hizmeti alım ihalesini bu yıl darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’un hemen ardından 31 Ağustosta yapmayı daha önce kararlaştırırken, güvenlik şirketleri ve personellerine yönelik daha sıkı denetim amacıyla henüz ihale aşamasını tamamlamadı. 15-20 gün içinde ihaleyi kazanan firmayı açıklaması beklenen DHMİ, 1 Ocak’tan itibaren 2 bin 850 yeni güvenlikçiyi göreve başlatmış olacak. Yeni güvenlikçilerin sözleşmesi ise 31 Aralık 2018’e kadar devam edecek.

X-RAY’DAN APRONLARA KADAR

DHMİ, yapacağı yeni güvenlik görevlisi ihalesi ile havaalanlarının güvenliğini sağlayacak kişilerin FETÖ ile hiçbir bağlarının olmamasına büyük özen gösterecek. Hem kişi bazlı hem kurum bazlı incelemelerde bulunan kurum havaalanlarının güvenliğinde hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ihale sürecini de kısa sürede tamamlayacak. Havaalanlarının güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacak olan DHMİ, böylelikle havaalanının çevre ve tel örgü emniyeti, haberleşme, elektrik santralı, seyrüsefer sistemi emniyeti, yakıt ikmal depolarının emniyeti, X-Ray, kapı tipi ve el tipi metal arama dedektörlerinin kontrol işlemlerinde de denetimleri sıklaştıracak.

YENİ ELEMANLARIN GÖREV YERLERİ

1 Ocak 2017 itibarıyla göreve başlayacak olan güvenlik görevlileri Ankara Genel Müdürlük Hizmet Binası’nın yanı sıra Adana Havalimanı, Adıyaman Havalimanı, Ağrı Havalimanı, Amasya Merzifon Havalimanı, Antalya Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı, Batman Havalimanı, Bingöl Havalimanı, Bursa-Yenişehir Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Denizli Çardak Havalimanı, Diyarbakır Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Erzincan Havalimanı, Erzurum Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Gökçeada Havalimanı, Hatay Havalimanı, Hakkâri Yüksekova Havalimanı, Iğdır Havalimanı, Kahramanmaraş Havalimanı, Kars Havalimanı, Kastamonu Havalimanı, Kayseri Havalimanı, Konya Havalimanı, Malatya Havalimanı, Mardin Havalimanı, Milas Bodrum Havalimanı, Muş Havalimanı, Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Siirt Havalimanı, Sinop Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı, Şırnak Havalimanı, Tekirdağ Çorlu Havalimanı, Tokat Havalimanı, Trabzon Havalimanı ve Van Ferit Melen Havalimanı’nda görev yapacak..

Kaynak: Takvim