Harmony of the Seas adlı yolcu gemisinde tatbikat kazası:1 ölü, 4 yaralı

Kruvaziyer gemisi Harmony of the Seas'te tatbikat sırasında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.