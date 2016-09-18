Hamile Kadın Uçakta Doğurdu

İstanbul-Stockholm seferini yapan uçaktaki Suriyeli hamile, mürettebat ve hemşire yardımıyla doğum yaptı

İstanbul’dan İsveç’in başkenti Stockholm’e giden Pegasus Hava Yollarına ait uçakta Suriyeli hamile yolcu, sancıları artınca inişe 45 dakika kala doğum yaptı. Erkek bebeğin ve annenin iyi durumda olduğu bildirildi.

İsveç Ulaşım Güvenlik Dairesi (Swedavia) tarafından yapılan açıklamaya göre, hamile kadın, uçak Ukrayna hava sahasındayken doğum sancılarının başlaması üzerine arka bölüme alınarak mürettebat ve bir Türk hemşire yolcunun yardımıyla bebeğini dünyaya getirdi. Açıklamada, terminalde bekletilen ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Hamile kadına doğum esnasında tercümanlık yapan yolculardan Nisrin Sabuncu, İsveç basınına yaptığı açıklamada, ”Kadının doğum sancısı başladığında mürettebat ve herkes çok korktu. Uçağın acil olarak Ukranya’ya inmesi gündeme geldi. Kadın 3 çocuğu ile ilk defa İsveç’e geliyor ve kimsesi yoktu. Sadece Arapça bildiği için ben tercümanlık yaptım. İsveç saati gece 00.25’de ben ve hemşire eğitimi almış bir Türk kadınla doğumu gerçekleştirdik. Sağlıklı bir doğum oldu ve havada dünyaya gelen bebeği yolcular alkışlarla karşıladı. İndiğimizde polislerle birlikte bir sağlık ekibi bekliyordu ve bebeğin göbek kordonunu kestiler.” diye konuştu.