Geç Kaldığı Uçağı Bomba İhbarıyla İndirdi

Iğdır-İstanbul seferini yapmak için bu sabah kalkan THY uçağı, geç kalan bir yolcunun bomba ihbarı yüzünden tekrar Iğdır Havalimanı’na indi.

Iğdır Havalimanı’nda yolcularını alan THY’nin saat 10.15’teki TK 2719 sefer sayılı uçağına havalandıktan hemen sonra ”İstanbul uçağında bomba var” ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine uçak, tekrar Iğdır Havalimanı’na dönerken, polis ihbar yapan kişiyi yakaladı.

Yakalanan Tamer B. adlı kişi, geç kaldığı için uçağa alınmadığını ve bu duruma sinirlenerek ‘bomba’ ihbarında bulunduğunu itiraf etti.

Tamer B., gözaltına alınırken, Iğdır Havalimanı’na inen uçakta arama yapıldı. Arama işlemi bitirildikten sonra uçak Iğdır-İstanbul seferini gerçekleştirecek.