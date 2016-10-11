Galaxy Note 7’ler İçin Acil Uyarı

Samsung Galaxy Note7 model bir telefonun uçakta yanmasının ardından bu telefonların uçakta kabine alınması yasaklandı. Galaxy Note7’lerin üretimi durdurulmuş ve satın alanlara da cihazı kapatmaları uyarısı yapılmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı (FAA)’nın bir süre önce bir yolcuya ait Samsung Galaxy Note7 model bir telefonun uçak içinde yanması sonrası bu cihazlar için yapılan uyarıyı güncellediğini duyurdu. FAA telefonların el bagajlarında bile taşınmaması gerektiğini bildirdi.