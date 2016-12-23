Galaxy Note 7 Wi-Fi Adı Yüzünden Uçak Rotasını Değiştirdi

Galaxy Note 7 paniğe yol açmaya devam ediyor. Şimdi de bir uçak Galaxy Note 7 Wi-Fi ağ adı yüzünden rotasını değiştirdi!

Samsung’un tasarım hatasından dolayı patlayan telefonu Galaxy Note 7, satıştan çekilip toplatılmasına rağmen hala daha paniğe yol açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de Virgin America havayollarına ait bir yolcu uçağı Galaxy Note 7 yüzünden rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

San Francisco’dan Boston’a uçan uçakta “Samsung Galaxy Note 7_1097″ Wi-Fi ağ adını gören pilot önce rotasını değiştirdi daha sonra anons yaparak Galaxy Note 7 sahibinin telefonunu kabin görevlisine kapatıp teslim etmesini istedi. Bu anonsun ardından işin aslı ortaya çıktı.

Kötü bir şaka yapmak isteyen yolcu, telefonunun “Kişisel Erişim Noktası” adını Samsung Galaxy Note 7_1097 olarak değiştirmiş. Havada yaşanan kısa süreliği panik olayından sonra uçak sağ salim Boston’a rötarlı da olsa iniş yaptı. Virgin America havayollarının bu kötü şakayı yapan yolcuya hiçbir yaptırım uygulamaması, uçakta korku dolu anlar yaşayanların tepkisine yol açacak gibi duruyor.