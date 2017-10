Fitch ve S&P Birleşik Krallık’ın kredi notunu teyid etti

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch Ratings, Birleşik Krallık'ın kredi notunu "AA" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti. Negatif not görünümünün Brexit sürecine ilişkin riskleri yansıttığı belirtildi.