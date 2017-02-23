B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
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ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
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'Güçlü aile' için yaklaşık 600 milyon liralık ödenek
Fındık fiyatı 10 liranın altına düştü
Fındık fiyatı 10 liranın altına düştü
Ordu’da kabuklu fındığın kilogramı 9,75 liraya geriledi.
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'Güçlü aile' için yaklaşık 600 milyon liralık ödenek
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Ahşap Kakma Dikdörtgen Masa
Meşe Masa
3 lü Ceviz Sandık
Antik Çalışma Masası
Satranç Takımı
2 - İki Kapaklı Ahşap Dolap
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Anadolu Teknik Lisesi
B Kapısı - Nostalji
B Kapısı Yıl 2007 - 1. Sayı
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B Kapısı Yıl 2010 - 3. Sayı
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