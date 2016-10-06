Fenerbahçeli Yıldızlar Airshow Fuarında

Fenerbahçe Futbol Takımı ve Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, Airshow 2016’daki Borajet standını ve sergilenen Fenerbahçe-Borajet uçağını ziyaret etti.

Fenerbahçeli futbolcular Jose Fernando, Josef de Souza ve basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Bogdan Bogdanovic ile Luigi Datome, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Önder Fırat ile birlikte Airshow 2016’daki Borajet standını ve sergilenen Fenerbahçe-Borajet uçağını ziyaret etti.

Ulaşım sponsorları olan Borajet’in stadında olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Önder Fırat, “Onlar bize her türlü destek veriyor. Biz de onlara destek vermek için buradayız. Borajet’ten çok mutluyuz. Dün akşam Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanlığı kupamızı aldık. Bu uçakla evimize döndük” dedi.

MAHMUTOĞLU: KUPAYI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Anadolu Efes’i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandıklarını için mutlu olduklarını söyleyen Melih, “Borajet ailesine ve kulübümüze teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sezona harika başladıklarını ifade eden Datome, “Sezonun daha başındayız. Yeni yeni başlıyoruz. Avrupa ve lig mücadelemiz bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Bogdan Bogdanovic ise, “Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sezona kupa ile başlamak harika bir his. Takım arkadaşlarımla beraber harika bir iş çıkardık. Böyle güzel bir uçağa bize verdikleri için Bora Jet’e de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.