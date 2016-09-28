Euroleague İçin İmzalar Atıldı

Avrupa’da basketbolun en üst seviye turnuvası olarak kabul edilen ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunu yaptığı Euroleague’de Final Four karşılaşmalarına İstanbul bir kez daha ev sahipliği yapacak.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ OLACAK

Daha önce 1992 ve 2012’de ev sahipliği yaptığımız organizayona bu defa İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Bugün atılan resmi imzalardan önce açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, tüm zamanların en iyi Final Four’unun olacağını söyledi.

ERDOĞAN DESTEKLEDİ

Aycı, Cumhurbaşkanı’nın da bu konu da kendilerine destek olduğunu belirtip şunları söyledi; “Başta bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza açtığımızda ilk desteği kendileri verdiler. Gerek Sinan Erdem Spor Salonu’nun hazırlanması konusu, gerek Final Four’un Türkiye’de yapılmasına ilişkin olarak ilgili Turizm Bakanlığımızdan Spor Bakanlığımıza kadar, THY’ye kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyemize kadar, aynı şekilde İstanbul Valiliğimize kadar, tüm Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz de dahil olmak üzere hepimizin içinde bulunduğu müşterek katkılarla bu noktaya geldik. Spor Bakanımızın keza aynı şekilde desteğiyle beraber hep birlikte yaptık.”