Etihad Airways’in Altı Kıtaya Ulaşan Yeni Üyelik Programı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu şirketi Etihad Airways’in partner olduğu airberlin, Alitalia, Air Serbia, Air Seychelles, Etihad Regional, Jet Airways ve NIKI Havayolları yeni bir sadakat programı oluşturmak için bir araya geliyor. Her havayolunun kendi operasyonunu yürüteceği yeni proje ile farklı seyahat alışkanlıklarına sahip konuklar için farklı seçenekler sunulacak.

Etihad Airways’in tüm partnerleri tarafından uygulanacak program ile 400 destinasyona ulaşarak altı kıtada geniş bir ağ kurulması hedefleniyor. Jet Airways’in JetPrivilege, Alitalia’nın MilleMiglia üyeleri ile Etihad Airways, Air Seychelles, Air Serbia’nın sadakat programlarına üye konukları direkt olarak yeni programa dâhil olabiliyor.

Üyelerin uçtuğu havayolu fark etmeksizin, özel kontuarlarda öncelikli check-in, lounge kullanımı, bonus miles gibi hizmetlerden faydalanılabiliniyor. Etihad Airwyas’in tüm partnerleri için geçerli olan hizmetler ile Gümüş kategorisindeki üyeler 10 kg, Altın üyeler 15 kg ve Platin üyeler ise 20 kg ekstra bagaj hakkına sahip oluyor. Platin üyeler ayrıca Etihad Airways’in Abu Dabi’deki özel olarak tasarlanmış First Class Lounge ve SPA’sına girebiliyor. Yeni sadakat programı ile birlikte üyeler ekstra mil hakkına da sahip oluyor. Alınan her bilet için Gümüş üyeler %25, Altın üyeler %50, Platin üyeler ise %75 bonus mil biriktiriyor.