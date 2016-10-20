Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasının Temeli Atıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ercan Havalimanı’nın yıllık 3,5 milyon yolcuya hizmet ettiğini belirterek, yeni yapılacak terminal binasının başlangıçta yılda 5 milyon yolcuya hizmet edeceğini, gerektiğinde zaman kaybetmeden 10 milyona çıkarılacak konsepte hazırlandığını söyledi.

Bakan Arslan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de çok başarılı uygulamalar yaptıklarını belirterek, geçmişte belli bir sınıfın bindiği ulaşım aracı olan uçağın, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedef çerçevesinde bu sektörde çığır açtıklarını belirtti.

Havalimanı sayısının 26’dan 55’e çıktığını, yıllık 35 milyon olan havayolunu kullanan yolcu sayısının 180 milyonu aştığını anlatan Arslan, Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanan kamu özel işbirliğiyle 18 proje yaptıklarını ve yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırım aldıklarını kaydetti.

Türkiye’nin en önemli projesi olan İstanbul 3. Havalimanı’nın, yatırım değerinin 10 milyar avronun üzerinde olduğunu anımsatan Arslan, “Biz geçmişte IMF’den 300-400 milyon dolarlık borçlanmayı sağladığımız zaman Türkiye olarak bayram ediyorduk. Onların temsilcisini havalimanından başlayarak davul zurna ile karşılıyorduk. Sadece bir havalimanına özel sektör marifetiyle yaptığımız yatırım 10 milyar avronun üzerinde bir rakam. Bu bizim gururumuzdur. O havalimanı marifetiyle günde 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz, bu havalimanında yılda 200 milyon yolcu uçuracağız. Amerika’dan kalkan uçağın, uçuş üssü İstanbul olacak, İstanbul’dan Uzakdoğu ve Afrika’ya yine biz transit merkezi olacağız.” diye konuştu.

“Türkiye’de her ne olursa KKTC’de de aynısı olacak” diyen bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan varken, KKTC’yi ayrı tutmanın mümkün olmadığını dile getiren Arslan, “Ayrı tutulmadığımız için bir çok projeyi birlikte yapıyoruz. Amacımız KKTC’nin daha da büyümesi, daha da gelişmesi, ayakları üzerinde daha da sağlam durması ve Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye’deki insanların kavuştuğu refah seviyesine kavuşması.” şeklinde konuştu.

“Yeni terminal binası 20 ayda tamamlanacak”

Arslan, Ercan Havalimanı’nın yıllık 3,5 milyon yolcuya hizmet ettiğini belirterek, yeni yapılacak terminal binasının başlangıçta yılda 5 milyon yolcuya hizmet edeceğini, gerektiğinde zaman kaybetmeden 10 milyona çıkarılacak konseptte hazırlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

“Bir şehre geldiğinizde ilk intibayı havalimanında edinirsiniz. Havalimanı ne kadar lüksse ne kadar kaliteli hizmet veriyorsa ne kadar günün teknolojisini barındırıyorsa o ülkeyi onunla özdeşleştirirsiniz ya da en sonra KKTC’den ayrıldınız aklınızda kalan yine havalimanı olur, havalimanındaki terminal olur. O yüzden bu modernlikteki bir proje KKTC’ye, Kıbrıs Türkleri’ne yakışır.”

KKTC’ye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Arslan, 5 yeni projenin de bu sene sonuna kadar başlatılacağını ve iki yılda tamamlanacağını söyledi.

KKTC ile Türkiye’nin kaderinin, geçmişinin ve geleceğinin bir olduğunu dile getiren Arslan, “Herkes bunu bilsin. Biz, menfaat uğruna projelerde kader birliği yapmıyoruz. Biz, kaderimiz bir olduğu için bunun gereğini yerine getirmek üzere projelerde adımlar atıyoruz. Biz ne kadar ulaşılabilir ne kadar erişilebilir olursak ekonomimizin, ticaretimizin o kadar büyüyebileceğini, dünyada o kadar söz sahibi olabileceğini ve etkin olabileceğimizi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ercan Projesi KKTC’nin dünyaya açılan pencesi olacak”

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de KKTC’nin en büyük projelerinden olan Ercan Projesi’nin KKTC’nin dünyaya açılan pencesi olacağını söyledi.

Söz konusu projenin tarım, turizm ve sanayide de KKTC’yi dünyayla kucaklaştıracağını anlatan Dürüst, “Bu proje tamamlandığında ülkemizin ayağa kalkmasının adımı atılacak.” dedi.

Yeni terminal binasının inşaatının bugün başladığını ve burada işlerin iyi gittiğini herkesin anlayacağını vurgulayan Dürüst, yeni terminal binasının 2018’in ikinci yarısında tamamlanacağını kaydetti.