Emirates’ten Yılın Son Kampanyası

İnsanlar ile mekânları birbirine bağlayan Emirates Havayolu; 27 – 30 Aralık 2016 tarihleri arasında Economy Class’ta 27 noktaya yüzde 75’e varan indirimler sunuyor.

Emirates Havayolu, 27 – 30 Aralık 2016 tarihleri arasında satın alınan Economy Class biletlere, özel fiyat imkânı sunuyor. Yolcular, bu kampanya kapsamında satın aldıkları biletler ile 27 Aralık 2016 – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Dubai, Maldivler, Seyşeller, Bangkok ve Mumbai gibi Emirates Havayolu’nun popüler uçuş noktalarına 349 Dolar’dan başlayan avantajlı fiyatlardan seyahat etme fırsatını yakalıyorlar.

Fiyatlara tüm vergiler ve yakıt harçlarının dâhil olduğu kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini www.emirates.com.tr sitesi veya tüm Emirates ofis ve seyahat acenteleri üzerinden satın alabiliyor.

Rüya şehir Dubai’de “Alışveriş Festivali”

Büyük çekilişleri, promosyon ve indirimleri, heyecan verici konaklama seçenekleri ve her yaşa uygun etkinlikleriyle 26 Aralık 2016 – 28 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan Dubai Alışveriş Festivali dönemi, World Expo 2020’ye ev sahipliği yapacak dinamik şehir Dubai’ye gitmek için en iyi zaman. Dubai, aralarında dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan ve içinde çocuklar için Kidzania adlı eğlence merkezinin de bulunduğu Dubai Mall’la birlikte 70 alışveriş merkeziyle dünya çapında tanınıyor. Şehir ailece güzel bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyen çok sayıda tatil severi kendisine çekiyor.

Alışveriş kültürünün dışında, Dubai aynı zamanda spor etkinlikleri, konserler ve Emirates Havayolu Uluslararası Edebiyat Festivali gibi giderek artan sayıda kültürel aktivitenin merkezi haline gelmiş durumda. Şehir aynı zamanda doğal kumsalları ve muhteşem çöl manzaralarıyla tezat oluşturan modern mimarisiyle de etkileyici bir görünüm oluşturuyor.

Tropik cennet adaları Maldivler ve Seyşeller

Beyaz kum plajları ve kristal mavisi sularıyla doğal güzelliğe sahip Maldivler için bilet fiyatları kişi başı 409 Dolar’dan başlıyor. Beyaz kumsallarıyla birlikte nefes kesen sualtı manzarasıyla yeryüzündeki cennet mekân Maldivler, güneş ve su ülkesi olarak da biliniyor.

Seyşeller için ise bilet fiyatları 689 Dolar’dan başlıyor. Kristal berraklığındaki denizi, bembeyaz kumsalları ve yemyeşil doğasıyla büyüleyen Seyşeller; yıl boyunca yelkencilik, şnorkelli dalış, hiking, golf, yürüyüş gibi spor aktivitelerine de olanak tanıyor.

Egzotik tatil için Bangkok

Tayland’ın en büyük şehri ve başkenti olan Bangkok’a ise bilet fiyatları kişi başı 599 Dolar’dan başlıyor. Çok sayıda Budist tapınağına ev sahipliği yapan Bangkok, yüzen çarşısı, kanal gezileri, dünyaca ünlü Thai masajı ve görülmeye değer doğa güzelliğiyle egzotik tatil severlerin önceliği olarak yer alıyor.

Skywards Milleriniz ile daha fazlasını gerçekleştirin

Müşteri memnuniyeti odaklı bir mil programı olan Emirates Skywards, üyelerine daha fazla, seçenek ve esneklik sağlamak üzere özel ortaklıklar kurmaya ve yeni girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Nakit ve Skywards Mil kombinasyonu ile uçak bileti almayı mümkün kılan, Cash+Miles yeniliğini kısa süre önce hayata geçiren Emirates Skywards; Blue, Silver, Gold ve Platinum üyelerine 2.000 mil gibi cüzi miktarlardan başlayan Mil ve Nakit kullanımlarla uçak bileti alabilme olanağı sağlıyor. Cash+Miles herhangi bir Emirates uçuşunda, tüm sınıflarda kullanılabiliyor.

Emirates Skywards üyeleri, ayrıca kazandıkları Milleri, Dubai Uluslararası Havalimanı ve Güney Dubai’deki Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’ndaki Dubai Duty Free mağazalarında harcayabiliyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı’ndan Emirates’in küresel ağındaki 150’nin üzerinde uçuş noktasına direkt ya da transit seyahat eden Emirates yolcuları, Dubai Duty Free’deki 34,000

metrekarelik alışveriş alanının keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, Emirates Skywards üyeliği ile moda aksesuarlarından parfüme, elektroniğe ve daha fazlasına uzanan uluslararası ve lüks markalardan oluşan 35,000’den fazla ürün yelpazesinde Millerini kullanarak dilediklerince alışveriş yapabiliyorlar.