Emirates’in ABD’deki 11. Rotası Fort Lauderdale Oldu

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, ABD’deki 11. rotası olan Florida, Fort Lauderdale’e günlük uçuşlarını başlattı

Emirates, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uçuş noktası Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’na Dubai üzerinden günlük uçuşlarına başladı. Yeni başlayan Fort Lauderdale, havayolunun ABD’deki 11. ulaşım noktası oldu.

Fort Lauderdale, Emirates’in yaklaşık bir yıl kadar önce hizmet vermeye başladığı Orlando’dan sonra Florida’daki ikinci uçuş noktası oldu. GE motorlu Boeing 777 ile gerçekleştirilen yeni uçuşlar, Fort Lauderdale’nin Güney Florida bölgesi, Miami ve West Palm Beach’teki yolculara hizmet sunarak Orta Doğu ile Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı arasındaki ilk programlanmış ticari hizmet olma özelliğini taşıyor.

Emirates Bölgesel Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Hubert Frach konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Fort Lauderdale’e olan günlük uçuşlarımız, Güney Florida’nın ticari ve kültürel bağlantılarını önemli ölçüde geliştirecek. Emirates, dünya üzerindeki insanları birbirlerine bağlamaktan gurur duyuyor ve bu yeni uçuşumuz, küresel ağımızın ulaşabildiği noktaları ve günlük hizmetimizin yarattığı potansiyel turizm ve ticaret fırsatlarını gözler önüne seriyor. Bu rotanın faaliyete geçişi, Güney Florida’dan Dubai’nin yanı sıra 150’den fazla küresel uçuş noktamıza seyahat edecek yolculara, Emirates’in eşsiz ürün ve ödüllü hizmetini sunma imkânını tanıyacak.” dedi.

CEO ve Uçuş Müdürü Mark Gale ise: “FLL, dünyanın öncü hava yollarından biri olan Emirates’i Broward County’de ağırlamaktan gurur duyuyor. Dubai’ye ve nihayetinde dünyanın geri kalanına sunulacak olan bu yeni hizmet, halkımıza sayısız iş ve seyahat fırsatı sağlayacak. Emirates’in gelişinin doğrudan ve dolaylı etkileri sonucunda bölgemize yıllık olarak 100 milyon ABD Doları girmesi ve ortalama bin yeni iş olanağının açılmasıyla, bu yeni hizmetin pek çok fırsatı yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Broward County Belediye Başkanı Barbra Sharief: “Bu sene içerisinde 29 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en hızlı büyüyen havaalanlarından biri. Güney Florida’dan Orta Doğu ve ötesine ilk aktarmasız uçuş hizmetini hayata geçirip tarihe isimlerimizi yazdığımız Emirates Havayolu ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Broward County, turistler için öncü varış noktalarından, küçük ve büyük işletmeler için ise önemli ekonomik merkezlerden biri. Yakın zamanda, bugün sunduğumuz ve gelecekte sunacağımız birinci sınıf hizmeti garanti altına almak adına havalimanımızı genişletmek ve yenilemek için 2,4 milyon ABD doları tutarında bir yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

Yeni hizmet, EK213 sefer sayılı uçuş ile 03.30’da Dubai Uluslararası Havalimanı’ndan başlıyor ve 10.55’te Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında (FLL) son buluyor. Dönüş ise EK214 sefer sayılı uçuşu ile FLL’den 20.20’de başlıyor ve bir sonraki gün saat 19.40’ta, 14 saat 20 dakikalık bir uçuşun ardından Dubai’de son buluyor. GE motorlu ABD üretimi Boeing 777-200LR ile gerçekleştirilen uçuş, 8 adet First Class süit, 42 adet Business Class yatağa dönüşebilen koltuk ve 216 adet Economy Class koltuk sunan üç sınıflı kabin düzeni ve nakliye için 15 tona kadar kargo taşıma kapasitesine sahip.

Orta Doğu, Afrika, Hint Yarımadası ve Uzak Doğu’dan gelecek olan yolcular, Fort Lauderdale’ye seyahatlerinin öncesinde Dubai’ye gerçekleşen hızlı ve uygun fiyatlı aktarmalı seferlerin keyfini çıkarabiliyor. Özellikle Beyrut, Doha, Riyad, Cape Town, Johannesburg, Bangkok, Cebu, Singapur, Mumbai, Delhi, Chennai, Haydarabad’ın yanı sıra Kolombo ve Karaçi’den gelecek olan yolcuların Dubai’deki aktarma süreleri 4 saatin altında oluyor.

Bol güneşi ve ılık havası ile Birleşik Devletler’deki en popüler turist noktalarından biri olan Fort Lauderdale, tertemiz plajları ve golf sahaları ile gezginlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca Fort Lauderdale, yıllık 4 milyonun üzerindeki ziyaretçisiyle dünyadaki en yoğun 3. turistik gemi limanı olan Broward County’nin Everglades Limanı ile gemi turizmi endüstrisi için de popüler yerlerden biri.

Emirates’in yeni rotası, Miami ve West Palm Beach’i de içinde barındıran Güney Florida bölgesine de hizmet sunuyor. Havalimanının yaklaşık 30 dakikalık bir mesafe uzağında olan Miami, ABD’deki en büyük uluslararası bankalara ev sahipliği yapıyor ve metropol bölgesi; 5,5 milyonluk nüfusu ile ABD’nin en büyük sekizinci bölgesini oluşturuyor. Şehir nüfusunun yüzde 70’ten fazlasını İspanyol ve Latinlerin oluşturması yalnızca Miami’ye özgü kültürel bir doku yaratıyor. Ayrıca seçkin gece hayatı, sanat, müzik, mimari ve mutfağı ile ünlü Miami, Amerika’nın kültürel bağlamda en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Günümüzde Dubai ve ABD arasında haftada 119 yolcu uçağı ile hizmet sunan Emirates Havayolu, ayrıca 2004 yılından bu yana, ABD uçuşlarında 16,1 milyonun üzerinde yolcu ve ABD ile Dubai arasında gerçekleşen uçuşlarda 740.000 tonun üzerinde yüksek değerli ürün taşıdı.

Seçkin Skytrax Dünya Havayolları Ödülleri’nde “2016’nın En İyi Havayolu” ödülüne layık görülen Emirates, yolcularına 135’ten fazla ülke için birden çok dil bilen bir ekip tarafından sağlanan ünlü hizmetin yanı sıra gurme yemek, kaliteli şarap ve özel çocuk menüsü hizmeti sunuyor. Ayrıca tüm sınıflarda uçan yolcular, Emirates’in 2.500’den fazla filmi, TV programları, müzik ve podcast kanalları içeren ödüllü uçak içi eğlence sistemi ‘ice’ ile Dijital Geniş Ekranın keyfini çıkarabiliyor.

First ve Business Class yolcuları, havaalanına gidiş-gelişlerinde Emirates’in özel şoför hizmetinden faydalanabiliyor. Fort Lauderdale, Miami, Palm Beach ve diğer Güney Florida şehirlerinden gelenlerin yolculuklarını kolaylaştıran hizmet, yolcuların havaalanına zamanında ve konforlu bir şekilde varıp Emirates uçuşları için hazır olmalarını sağlıyor.