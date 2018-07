Emirates, mobil uygulaması Emirates Skywards Go’yu tanıttı

Emirates Havayolu’nun sadakat programı olan Emirates Skywards, the ENTERTAINER ile ortaklık oluşturarak, üyeleri için kendi Emirates Skywards GO uygulamasını oluşturdu. Emirates Havayolu’nun sadakat programı olan Emirates Skywards, the ENTERTAINER ile ortaklık oluşturarak, üyeleri için kendi Emirates Skywards GO uygulamasını oluşturdu.