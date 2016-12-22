Emirates Dubai Miracle Garden’da Yerini Aldı

Emirates ve Dubai Miracle Garden, Emirates A380 şeklinde dünyadaki en büyük boyutlu çiçek enstalasyonunu tasarladı

Emirates Havayolu, ikonik uçağı A380’in gerçek boyutlarında tasarlanan, 500.000’den fazla canlı çiçek ve bitkinin kullanıldığı, dünyanın en büyük çiçek enstalasyonu için Dubai Miracle Garden ile işbirliği yaptı. 5 milyon çiçek sapından oluşan uçak iskeleti, 100 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip (gerçek bir A380’in kalkış ağırlığı 575 ton).

Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Marka Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Boutros Boutros konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Emirates A380, dünyadaki birçok yolcu arasında son derece popüler bir uçak ve Dubai Miracle Garden ile ortak çalışmamızın sonucunda umuyoruz ki bu floral A380 enstalasyonu, boyutları ve güzelliği ile ziyaretçilere ilham kaynağı olacak, aynı zamanda ziyaretçilere bu uçağı daha yakından görme olanağı sağlayacak. Ayrıca, Emirates A380 enstalasyonunun inşasında ve kurulumunda kullanılacak yenilikçi çevresel girişimler ve yöntemler, uçağın eko verimliliği ile de bir uyum içerisinde.” dedi.

Dubai Miracle Garden’ın Kurucu Ortağı ve Kreatörü Abdel Naser Rahhal ise: “Emirates A380 floral enstalasyonunun, dünya üzerinde bu güne dek inşa edilmiş olan en büyük ölçekli çiçek heykeli olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu kalıcı sanat eseri, tüm detayları bir araya getirmek amacıyla uzun saatler süren beyin fırtınalarının, tasarım ve strateji geliştirme süreçlerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Biz, Dubai Miracle Garden’da, günlük objeleri sergileriz ve onlara çiçekler ve bitkiler ile hayat vererek, ziyaretçilerimiz ile bir bağ kurmayı amaçlarız.

Ziyaretçilerimiz, Emirates A380’i yakından görme fırsatı bulduklarında, umuyoruz ki bu uçağın inşa edildiği boyutların büyüklüğünü fark edecekler. Mottomuz olarak dile getirdiğimiz gibi: Biz, yeşilin ustaları ve çiçeklerin açmasını sağlayanlarız; nereye gidersek orayı yeşile boyar, neye dokunursak onu bir çiçeğe dönüştürürüz. “ dedi.

Emirates A380 için kullanılan canlı çiçek ve bitkiler, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai Miracle Gardens’ın çiçek üretim çiftliklerinde sürdürülebilir bir şekilde üretildi ve dört aylık bir periyot içerisinde hasat edildi. A380 enstalasyonunda, Petunya, Yaprak Güzeli (Plectranthus scutellarioides), Kadife Çiçeği (Tagetes), Aslanağzı (Antirrhinum), Menekşe, Sardunya (Pelargonium) and Gayret Çiçeği’den (Gaillardia aristata) oluşan yedi farklı çiçek türü kullanıldı. 9.000’den fazla çiçek ve bitkiden oluşan bir derleme, Emirates’in ikonik logosunun oluşturulmasında kullanıldı ve 100.000 açılmış çiçek, yaklaşık 80,27 metre genişliğindeki devasa kanatları meydana getirdi.

200’ün üzerinde enstalasyon ekip üyesi, A380’i meydana getiren 30 tonluk çelik yapının üzerindeki yeşillik dokusunu inşa etmek, katmanlandırmak ve yerleştirmek için 180 gün boyunca, günde 10 saat titizlikle çalıştı. 72,93 metreden fazla uzunluğa sahip gerçek boyutlardaki enstalasyonun iskeleti, yerden 10,82 metre, kuyruğu ise yerden 24,21 metre yükseklikte bulunuyor. Uçağın yapısı, orijinal uçak tasarımının özünü yansıtmada önem arz eden, hareketli motor fanları ve diğer önemli tasarım unsurlarını dahi barındırıyor.

Bu enstalasyon, şimdiye kadar bahçe üzerine inşa edilmiş en büyük yapı ve 7.460 metrekarelik (Dubai Miracle Garden’ın yaklaşık olarak %10’una tekabül eden) bir çiçek tarhı üzerinde yer alıyor.

Bitki kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı

Dubai Miracle Garden’ın sürdürülebilir bahçecilik ve peyzaj tasarımı yaklaşımı, çiçek ve bitkilerin yetiştirilme ve taşınma süreçlerinde minimum karbon ayak izi anlamına geliyor. Su tüketimini en aza indirmek için, kaliteli hibrit tohumların teknelere dikilip farklı çeşitlilikteki topraklara aktarılması ile uygun havalandırma ve su tutma düzeylerini olanaklı kılan dikey ekim uygulamaları kullanıldı. Dubai Miracle Garden sezonu kapandığında, bu toprak organik gübre olarak kullanılacak.

Emirates A380’in iskeleti, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak inşa edildi ve kullanılan çiçek ve bitkiler, A380 enstalasyonunun sezon boyunca canlı ve yeşil kalması için, özel olarak bu yapıya yönelik tasarlanan sulama sistemleri ile sulanıyor.