Elazığ’da İHA Acil İniş Yaptı

ELAZIĞ’da, eski havaalanında 8’inci Kolordu Komutanlığı bünyesinde kullanılan insansız hava aracı olan ANKA’lardan biri bugün havaalanına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yünlüce Köyü kırsalında motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaptı.

Türkiye’nin, terörle mücadele ve ulusal güvenlik için kendi ürettiği ve şubat ayında 8’inci Kolordu Komutanlığı bünyesinde kullanılmaya başlanan insansız hava aracında kalkıştan 25 dakika sonra motor arızası oluştu. ANKA konuşlandığı havaalanına 5 kilometre uzaklıktaki Yünlüce Köyü yakınlarına saat 06.55’te mecburi iniş yaptı. Köylüler, önce bir ses duyduklarını, mısır tarlasında insansız hava aracını gördüklerini söyledi. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere alarak kimseyi yaklaştırmadı. İnsansız hava aracı daha sonra görevliler tarafından 8. Kolordu Komutanlığı’na götürüldü.

TAI AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ’da kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle tarlaya mecburi iniş yapan ANKA tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) kazasıyla ilgili imalatçı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) şu açıklamayı yaptı:

“Bu sabah saat 06.55’de Elazığ Meydanından görev uçuşu için kalkan ANKA İnsansız Hava Aracı, uçuşun 25’inci dakikasında motor arızası nedeniyle, planlanan bölgeye ve mecburi iniş paterni uygulanarak kontrollü iniş yapmıştır. Uçağın kısa süre içerisinde yeniden faaliyetlerine başlatılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.”

ANKA-A tipi İHA’larda, Thielert Centurion 2.0 tipi 155 beygir gücünde pervaneli motor bulunuyor. Geçtiğimiz şubat ayından bu yana iki adet ANKA-A tipi İHA bölgede görev yapıyor.