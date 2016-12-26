Elazığ Havalimanı’nda Bir Milyonuncu Yolcu Karşılandı

1940 yılında Türkiye’nin ilk üçüncü havalimanı olarak yapılarak hizmete giren Elazığ Havalimanı bugün bir milyonuncu yolcusunu karşıladı.

Eski yerinde 76 yıl önce 1940 yılında hizmete giren ve 2012 yılında yeni yerine taşınarak uluslararası hizmet veren Elazığ Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. 62 yılda 50 bin, son 14 yılda ise 950 bin yolcu taşıyarak bir milyon yolcuya ulaşan havalimanında bugün tören düzenledi.

Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, DHMİ İşletmesi Elazığ Havalimanı Müdürü Özkan Polat ve personeller katıldı. Tören kapsamında İstanbul’dan Türk Hava Yolları(THY) ile Elazığ’a gelen 1 milyonuncu yolcu olan Kader Kan’a çiçek verilerek bilet hediye edildi.

Bugün bir milyonuncu yolcunun törenini yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 2017 yılında bu yolcu sayısının daha da katlanarak büyüyeceğini söyledi.

Elazığ Havalimanı’nın 2002 yılına kadar 50 yolcuyu ağırladığını hatırlatan Vali Murat Zorluoğlu, “Bu rakam bugün 1 milyonun üzerine çıkarak, büyük bir başarı elde etmiştir. Bu havalimanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı. O zaman şimdiki yolcu sayısının neredeyse yarısı ağırlanabiliyordu. Bu terminal 2 milyon kişiye hizmet verebilecek şekilde dizayn edildi. Biz henüz yolun yarısındayız. İnşallah kısa zaman içerisinde Elazığ bölge merkezi olma özelliğini daha da geliştirerek burada önümüzdeki yıllarda 2 milyonuncu yolcuyu da ağırlayacaktır” diye konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren bir milyonuncu yolcu Kadar Kan ise, böyle bir şey beklemediğini, öğrenince mutlu olduğunu ifade etti.

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