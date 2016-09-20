Ege’de Yunan Askeri Helikopteri Düştü

Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadası açıklarında Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait helikopter düştü, iki pilot kurtarıldı. Suya gömülen helikopter, bulunduğu yerden çıkarılarak daha sığ bir bölgeye çekildi. Bu sırada birçok tatilci, plajda güneşlenmeye devam etti.

Yunanistan’da yayın yapan ’www.enikos.gr’ internet sitesinin haberine göre, Halkidiki Yarımadası ve Selanik açıklarında tatbikat yapan Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait ’Apache’ tipi helikopter, bugün saat 09.00 sıralarında Halkidiki Yarımadası açıklarında düştü.

Mekanik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterdeki iki pilot, tatbikata katılan diğer askeri unsurlar tarafından kurtarıldı.

Pilotların Selanik’teki askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.