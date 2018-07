Eagle Squadron Mustang GT uçuşa hazır!

İngiliz Royal Air Force (RAF) tarafından kullanılan Eagle Squadron Spitfire uçaklarının tasarımının uygulandığı Ford Mustang GT adeta her an uçup gidecekmiş gibi gözüküyor. İngiliz Royal Air Force (RAF) tarafından kullanılan Eagle Squadron Spitfire uçaklarının tasarımının uygulandığı Ford Mustang GT adeta her an uçup gidecekmiş gibi gözüküyor.