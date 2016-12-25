Düşen Rus Uçağı Kızıl Ordu Korosu’nu Taşıyordu

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi’den havalandıktan kısa süre sonra Karadeniz üzerinde düştü. Suriye’nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu’nun üyeleri bulunuyordu. 1928 yılında kurulan Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil pek çok ülkede verdiği konserlerle tanınıyordu.

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni topluyordu.