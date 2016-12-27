Düşen Rus Uçağı İçin 4 Senaryo

Suriye’nin Lazkiye kentine giderken pazar erken saatlerde Karadeniz’e çakılan Rus askeri yolcu uçağının düşme nedeniyle ilgili öncelikli olarak dört senaryo üzerinde duruluyor. Terör ya da sabotaj ihtimali ise bu ilk dört senaryo arasında değil.

RUSYA Savunma Bakanlığı’na ait Tu-154 askeri yolcu uçağının pazar gününün ilk saatlerinde Soçi şehri sahiline 1.7 km mesafede denize çakılması ve 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili terör ihtimali Rus yetkililer tarafından geri planda tutuluyor. Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin Sarayı’nın Sözcüsü Dimitri Peskov, “Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz ve kesin olarak bir şey söylemek için çok erken, ancak bildiğiniz gibi terör eylemi ihtimali listenin başlarına yakın değil” diyerek bu ihtimali öncelikli olarak düşünmediklerini kaydetti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB de terör ihtimalini ön plana almadıklarını açıkladı.

İŞTE O İHTİMALLER

FSB’nin yazılı açıklamasında “Soruşturma 4 şık üzerinde duruyor. Birinci şık kalitesiz yakıt. İkincisi pilot hatası. Üçüncü ihtimal uçağın donanımında meydana gelen arıza. Dördüncü ihtimal ise motora yabancı bir cismin etki yapmış olması. Uçağa yönelik terörist saldırı ihtimali, şu anda herhangi bir bulguya rastlanmadığı için devre dışı tutuluyor” denildi. Dün ilerleyen saatlerde konuşan Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov ise tüm ihtimalleri ele aldıklarını belirterek, terör iddiasını net şekilde dışlamaktan kaçındı. Spekülasyon yapmak için erken olduğunu kaydeden Sokolov, uçağın karakutularının henüz bulunmadığını da belirtti. Ancak Rusya’daki bağımsız gözlemciler Rusya yönetiminin düşen uçakla ilgili tüm gerçekleri halkla paylaşmadığını düşünüyor. Uçağın radarlarda kaybolduğu pazar sabahı saat 05:30 civarında bölgede yapılan bir çekimde gökyüzündeki parlama görüntüsü de şüpheleri artırdı.

3 BİN KİŞİ SEFERBER

Uçağın parçaları Soçi sahiline 1.7 mesafede denizin 25 metre derinliğinde tespit edildi. Dalgıçların ifadelerine göre uçağın gövdesindeki izler bir patlamanın işareti olabilir. Sabotaj şüphesine neden olan bir diğer nokta, uçaktan herhangi bir yardım çağrısı gelmemesi. Uçağın herhangi bir sorun yaşamazken aniden infilak ettiği düşüncesini güçlendiren bu durum, bir bombanın patlatılmış olabileceğini akla getiriyor. Kurbanların cesetleri helikopterler, gemiler ve İHA’larla aranıyor. 100 kadarı dalgıç 3 binden fazla kişi bu arama-kurtarma çalışmalarında rol alıyor.