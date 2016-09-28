Dünyanın En Genç Kadın Pilotu

İngiltere’nin Carlisle kentinde yaşayan Kate McWilliams adlı kadın, 26 yaşında dünyanın en genç ticari havayolu pilotu oldu.

Uçuşlara 13 yaşında başlayan ve bugün düşük maliyetli havayolu şirketi ‘Easyjet’te görevini sürdüren McWilliams, ilk uçuşunu İngiltere’nin başkenti Londra’dan Malta’ya uçarak gerçekleştirdi. Airbus A319 ve A320 tipi uçakları uçuran İngiliz pilot, hemen hemen her gün yolcuların yaşı hakkında sorduğu sorulara muhatap olduğunu söyledi.

McWilliams, EasyJet’te bir ticari pilot olmayı sevdiğini ve kaptan olma tutkusunu gerçekleştirmekten gururlu olduğunu ifade etti.