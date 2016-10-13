Dubai- İstanbul Uçağında Şoke Eden Hırsızlık

Dubai- İstanbul seferini yapan uçakta, biri Lübnan diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu 4 yolcunun çantalarından hırsızlık yaptığı belirlenen Çinli Y.K., diğer yolcular tarafından suçüstü yakalandı. Y.K., uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na indiğinde gözaltına alındı.

Flydubai hava yollarına ait Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı havalandıktan bir süre sonra, 5 saat sürecek yolculuk nedeniyle isteyen yolcuların uyuyabilmeleri için iç aydınlatma kapatıldı.

Yolcuların büyük bölümünün uyumasını ve ortamın karanlık olmasını fırsat bilen Çinli Y.K., yolculardan birinin çantasından hırsızlık yaparken, uçaktaki bir grup Türk yolcu tarafından suçüstü yakalandı.

Çinli yolcu ile diğer yolcular arasında arbede yaşandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından diğer yolcular da tek tek çantalarını kontrol ettiklerinde, 3 yolcunun daha çantasından hırsızlık yapıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine uçak personeli Çinli yolcunun pasaportuna el koydu. Yolculara çaldığı para ve değerli eşyalarını geri vermek istediği belirtilen Y.K., uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indiğinde polis tarafından gözaltına alındı. Acil çıkış kapısı yanındaki koltukta yolculuk yapan Y.K.’nın rahatça yerinden kalkıp, dönebildiği için bu koltuğu da özellikle seçtiği sanılıyor.

Çantalarından hırsızlık yapılan biri Lübnan diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu 4 yolcu Y.K.’dan şikayetçi oldu.

Yetkililer bu olayın ilk olmadığını, yaklaşık bir aydır, özellikle Dubai-İstanbul seferini yapan uçaklarda bu tarz hırsızlıkların arttığını, ancak daha çok gelir düzeyi yüksek olan yolcuların şikayetçi olmamasının, suç işleyenleri cesaretlendiğini belirtip, benzer olaylara karşı dikkatli olunması için yolcuları uyardı.