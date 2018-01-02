B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
B Kapısı - 2. Sayı
B Kapısı - 3. Sayı
B Kapısı - 4. Sayı
B Kapısı - 5. Sayı
Prev
Next
İçeriğe atla
Başlangıç
Uçak Bakım Alanı
Okul İdaremiz
Uçak Bakım Alanı Öğretmenleri
Dallar
Dal Dersleri
Yüksek Öğrenim
İş İmkanları
Havacılık Kulübü
Foto Galeri
Bölümümüzden Görüntüler
CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
Hakkımızda
İletişim
Makale Gönder
←
Yılın ilk haftasında veri akışı yoğun
Forties Boru Hattı’nda petrol akışı normale döndü
→
Dolar serbest piyasada 3,7780’den açıldı
Dolar serbest piyasada 3,7780’den açıldı
Dolar 3,7780 liradan, euro 4,5460 liradan güne başladı.
Powered by
WPeMatico
←
Yılın ilk haftasında veri akışı yoğun
Forties Boru Hattı’nda petrol akışı normale döndü
→
Arama:
Havacılık Haberleri
Suudi Arabistan’da KDV dönemi başladı
MTV’de birinci taksit ödeme dönemi başladı
Forties Boru Hattı’nda petrol akışı normale döndü
Dolar serbest piyasada 3,7780’den açıldı
Yılın ilk haftasında veri akışı yoğun
VİOP’ta teknik sorun nedeniyle işlemler başlamadı
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu ihalesi iptal edildi
İETT, usulsüz kart kullanan 25 binden fazla kişinin kartına el koydu
Çin MB Başkanı: 2018’de dikkatli mali politikalar sürecek
Genç iş insanlarının yıl sonu dolar beklentisi
Fiyatlar kur etkisiyle arttı, turizmci memnun değil
Taşeron işçilerin kadro başvuruları yarın başlıyor
Borsadan son 5 yılın en iyi performansı
2017’nin en çok satan teknoloji ürünü iPhone!
Polat Enerji, rüzgar enerjisine 555 milyon euro yatıracak
Sosyal politika alanında 2017 böyle geçti
IATA, 2018 için havacılık sektörüne umut verdi
Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği süresi uzatıldı
Batı Akdeniz’de sağanak etkili oluyor
Avrupa borsaları İngiltere dışında azalışla kapandı
UserOnline
12 Kullanıcı
Çevrimiçi
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi