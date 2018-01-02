Dolar serbest piyasada 3,7780’den açıldı

Dolar serbest piyasada 3,7780'den açıldı Dolar serbest piyasada 3,7780’den açıldı
Dolar 3,7780 liradan, euro 4,5460 liradan güne başladı.

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