B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
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ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı
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Dolar güne hızlı başladı
Dolar güne hızlı başladı
Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, 4.01 liranın üzerine çıktı.
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Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı
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Türk Hava Yolları
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B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi