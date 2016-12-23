Dilge Şen’e Çarpan Araç Havalimanı Taksisi Çıktı

İstanbul’da kimyager Dilge Şen’e çarparak ölümüne neden olan taksici, aracın kırık farından yakalandı. Baba Şen, “Kızım iki üniversite bitirdi. Hayalindeki işi yapacaktı” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu Dilge Şen (28), hayalini kurduğu mesleğini yapmak üzere İstanbul’da bir kimya fabrikasında 18 Aralık’ta işe başladı. İşe kabul edilmesinin mutluluğunu ablası gibi gördüğü bir arkadaşıyla paylaşmak isteyen genç kız, onunla Kartal Dragos sahilindeki bir kafede buluştu.

Eve döndüğü sırada sahil yolunda karşıya geçmek isterken plakası alınamayan bir taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan Dilge Şen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acılı aile, biricik kızlarını toprağa verirken, bir yandan da taksicinin bulunması için mücadele başlattı.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri MOBESE kameralarını incelemeye alınca bir taksinin sağ ön farının yanmadığını fark etti. Polisler, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çalışan taksici Mesut Y.’nin (60) izine ulaştı. Gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Baba Aydın Şen, “Yurtdışında mesleğiyle ilgili ikinci bir bölüm daha okudu. Sürekli olarak neşeli bir yapısı, dolu dolu bir yaşantısı vardı. Boş zamanlarında hayvan barınaklarına gider buradaki hayvanlar için maddi manevi yardımcı olurdu” diyerek kızının ardından gözyaşı döktü.