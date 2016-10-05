Denizden Uçak Pervanesi Çıktı

Çanakkale Boğazı’nda avlanan bir balıkçının ağlarına savaştan kalma olduğu tahmin edilen bir uçak pervanesi takıldı.

Çanakkale Boğazı’nda bir balıkçı teknesinin ağlarına, savaştan kalma olduğu tahmin edilen yaklaşık 2 metrelik uçak pervanesi takıldı.

Alınan bilgiye göre, “Enes Reis” isimli balıkçı teknesi, Çanakkale Boğazı girişinde bulunan Tavşan Adası açıklarına dün gece geç saatlerde ağ bıraktı. Sabaha karşı ağları toplayan personel, büyük bir cisim fark etti. Ağlarla teknenin içine çekilen malzemenin yaklaşık 2 metrelik bir pervane olduğunu gören personel, tekneleriyle Çanakkale’ye dönüp Eceabat iskelesine yanaştı.