Corendon Airlines Rusya’dan Türkiye’ye İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Uluslararası charter havayolu Corendon Airlines, 11 Ekim itibari ile Rusya’nın Ekaterinburg şehrine tarifeli uçuşlar düzenlemeye başladı.

Rusya – Türkiye arasında düzenlenen tarifeli uçuşlara izin verilmesiyle birlikte Ekaterinburg’a sefer düzenlemeye başlayan Corendon Airlines, Rusya’nın 4. büyük şehrinden Antalya’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular, 2004 yılında kurulan ve Avrupa’nın popüler havayollarından olan Corendon’un ilk kez Ekaterinburg’dan Antalya’ya turist getiriyor olması sebebi ile kabin ekipleri tarafından karanfillerle karşılandı.

Corendon Airlines Ticaret Müdürü Mine Aslan, Ekaterinburg-Antalya hattında

11 Ekim – 13 Kasım 2016 tarih aralığında salı ve pazar günleri olmak üzere haftada

iki kez tarifeli sefer düzenlediklerini ve 129,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa

sundukları uçuşlara olan ilgiden memnun olduklarını belirtti. Aslan, 2017 yazı için

Antalya – Ekaterinburg hattında günlük (daily) seferler planladıklarını da sözlerine

ekledi.