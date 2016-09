Corendon Airlines Oteli Havalimanı Yaptı

Corendon Airlines, yine sıra dışı bir uçuş emniyet filmine imza atarak bu kez Amsterdam’da yer alan Corendon Vitality Hotel’i film için havaalanına dönüştürdü.

Turistik hava taşımacılığı konusunda uzman Corendon Airlines, ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği uçuş emniyet filmi “285 second Journey of Turkey//285 Saniye’de Türkiye Macerası” isimli filmi ile Türkiye’yi tanıtmıştı. “737 Room of Journey” isimli yeni filminde ise Corendon, uçuş emniyet kurallarını bir otelde geçen eğlenceli tatil hikayeleri üzerinden, yine bir Hollywood filmi tadında anlatıyor. Filmin çekimleri, otelin SPA bölümünden restoranına kadar Corendon Vitality Hotel’inde gerçekleştirildi. Filmin en dikkat çeken yeri gerçek bir kokpitin bulunduğu 737 numaralı Kokpit Suit’te geçen sahne oldu.

İlki kadar dikkat çekici olan filmin tanıtımı, filmin müziklerini de yapan ve filmin açılışında yer alan Hollanda’da yaşayan ünlü Türk caz sanatçısı Karsu konseriyle Antalya’da yapıldı. Corendon çalışanlarına ve misafirlerine özel düzenlenen konserin başında, ilk kez seyircinin beğenisine sunulan film izleyicilerden büyük alkış aldı.

“737 Room of Journey” adlı uçuş emniyet filmi ile ilgili konuşan Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı ve CEO’su Yıldıray Karaer, “Geçtiğimiz yıl müşterilerimize sunduğumuz ilk uçuş emniyet filmimizde Türkiye’yi tanıtmıştık. Büyük ilgi ile karşılanan bu filmin ardından kış aylarında uçaklarımızda yayınlanacak bir film daha çektik. Bu ikinci filmimiz için, bir odasında gerçek bir kokpit ve uçağın ön kısmının bulunduğu grup otellerimizden Vitality Hotel’i özellikle seçtik. Vitality Hotel’i seçerek misafirlerimize, işimizin sadece havacılık değil, otelcilik de olmak üzere turizmin her alanında faaliyet gösterdiğimizi vurgulamak istedik. Filmin tamamı bir otelde geçen tatil hikayelerinden oluşuyor. Hollanda’da yaşayan Türk sanatçı Karsu’nun müziklerini yaptığı filmimiz, Karsu’nun restoranda verdiği piyano konseri ile açılıyor ve kokpit suitte son buluyor” dedi. Uçuş emniyet filmleri denildiğinde akla alışılagelmiş renksiz animasyon filmler veya demonstrasyonlar geldiğini hatırlatan Karaer, “Bu algıyı pozitif duyguları açığa çıkaran bir yaklaşımla değiştirmek ve Corendon’u misafirlerimize daha iyi tanıtmak amacıyla farklı ve ses getiren uçuş emniyet filmleri çekmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Karaer, önümüzdeki yıllarda Türkiye için bir kış tatil filmi çekmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

ID212 Reklam Ajansı tarafından hayata geçirilen “737 Room of Journey” adlı uçuş emniyet filminin prodüksyonunu Amsterdam’dan BigShots Prodüksyon Ajansı üstlenirken filmin yönetmenliğini ise Hollandalı ünlü yönetmen Bram Koopman yaptı. Filmin çekimleri 65 kişilik geniş bir profesyonel ekibin iki günlük çalışması sonucu gerçekleşti. Çekimler için içinde gerçek bir kokpit bulunan Corendon Vitality Otel’in tamamı iki günlüğüne film setine dönüştürüldü. Yeni uçuş emniyet filmi, Corendon Airlines’ın 14 uçaklı filosunda 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yayınlanmaya başlayacak.