Corendon Airlines İle Air France-KLM İş Birliği Büyüyor

Corendon Airlines sektörün öncü isimlerinden Air France-KLM Engineering & Maintenance ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Corendon Airlines, sektörün öncü isimlerinden Air France-KLM Engineering & Maintenance ile yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Söz konusu anlaşma kapsamında AF-KLM E&M’in Amsterdam’da bulunan tesislerinde Corendon Türkiye ve Corendon Hollanda filolarında uçurulan 12 adet CFM56-7b motorunun büyük bakımlarının yapılacağı açıklandı. Projenin 2018 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.