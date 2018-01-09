B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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“İhracatın Yıldızları” ödülleri sahiplerini buluyor
Geçen yıl en çok borsa kazandırdı
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Çin, yuanı serbest bıraktı
Çin, yuanı serbest bıraktı
Çin, yuan üzerindeki kontrolünü gevşetti, dolar/yuan yükselişe geçti.
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“İhracatın Yıldızları” ödülleri sahiplerini buluyor
Geçen yıl en çok borsa kazandırdı
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Havacılık Haberleri
Ahmet Arslan, Wikipedia hakkında açıklama yaptı
Geçen yıl en çok borsa kazandırdı
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“İhracatın Yıldızları” ödülleri sahiplerini buluyor
Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor
Citroën’den 2018’de yeni satış kampanyası
Emirates ve Etihad arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Meredes-Benz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 30 adet Conecto teslim etti
Azalan kuyu sayısı petrol fiyatlarına destek oldu
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nden 1 milyon 249 bin araç geçti
KOSGEB sayesinde işinin patronu oldu
ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD’de tarım dışı istihdam düşük geldi
Dev uçaklar için motor üretimi başladı
New York borsası haftayı rekorla tamamladı
2018 Dakar Rallisi’nde BFGoodrich® yeni lastikleriyle heyecana katılıyor
Enerji verimliliğiyle 30 milyar dolarlık tasarruf planlanıyor
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Fitch Ratings, Türkiye’nin 5 yıllık büyüme tahminini açıkladı
ABD’den yatırımcılara Bitcoin uyarısı: Ciddi risk var
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B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi