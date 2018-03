Çin Boeing’e 3.6 milyar dolarlık uçak siparişi verdi

China Southern Airlines Co Ltd, 21 Mart Çarşamba günü 30 adet Boeing Co 737 MAX ince gövde siparişi verdiğini duyurdu.