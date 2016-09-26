Çankırı’da Uçak Kütüphane Hizmete Girdi

Çankırı Belediyesi’nin temalı kütüphaneler projesinin önemli ayaklarından birisi olan Airbus A 300 tipi yolcu uçağından oluşan ‘uçak kütüphaneö düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile Mersin milletvekili Hacı Özkan, Çankırı milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, bürokratlar ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Törende konuşan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, çocuk projelerine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, ‘İddia ediyorum Çankırı Belediyesi’nin çocuk projeleri hem Türkiye’ye hem de dünyaya model olacak projelerdir. Çocuklarımız konusunda bıraktığımız boşlukları başkalarının doldurmasını istemiyoruz. Dolayısı ile Çankırı Belediyesi olarak bu işe çok önem veriyor ve ciddi bütçeler ayırıyoruzö dedi.

SIRADA GEMİ VE DENİZALTI KÜTÜPHANELERİ VAR

Başkan Dinç, vatana ihanet ve Allah’ı inkar dışındaki her türlü okumayı desteklediğini de belirterek, ‘Çocuklarımıza okumayı cazip hale getirmek ve dijital ortam karşısında çocuklarımızı farklı ortamlarda buluşturmak adına tren, uçak ve gemi projesi düşündük. Tren kütüphaneyi açtık, uçağı açıyoruz, gemi kütüphanenin ihalesi hazır. Buradan dünyada yine bir ilk olacak denizaltı kütüphane müjdesi vermek istiyorum. Çocuklarımız gölün altında denizaltının içinde kitap okuyacaklarö şeklinde konuştu.

ÇANKIRI UÇAK HIZIYPLA GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya da Başkan İrfan Dinç’in çılgın projeleri gerçekleştiren çılgın bir belediye başkanı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün muhteşem bir eser açıyoruz. Dev bir uçak, hava alanı olmayan Çankırı’ya indi. Eğitim yılının açılışına güzel bir eserle başlıyoruz. Sanırım belediye başkanımız şunu düşündü. Uçak hızıyla hayata hazırlanmak ve uçak hızıyla eğitimde yol almak çok önemli. Ülkemizde okuma oranını artırma yanında çocuklarımızı okuduğunu iyi tahlil edecek şekilde yetiştirmemizin önemini 15 Temmuzda gördük. Uçağın motoru yok ama gövde burada, hayaller burada, inşallah Çankırı’mızda geleceğin uçak pilotlarının, uçak mühendislerinin ve altını çizerek söylüyorum, astronotların yetiştirildiği bir olur. Diğer belediyeler de böyle projeleri örnek alıp hayata geçirsinler.”

Uçak Kütüphanenin açılışını çocuklarla birlikte yapan protokol üyeleri daha sonra uçak kütüphaneyi gezdi. Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra 5 TIR’la İstanbul’dan Çankırı’ya getirilen Airbus A 300 tipi yolcu uçağı Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın üst kısmına yerleştirilip kütüphane haline getirildi. Kütüphane içerisinde çocukların rahat bir ortamda kitap okumaları sağlanırken, uçağı görmeyen çocuklar kokpitindeki pilot koltuğuna oturup gerçek bir uçağın uçurma hayalleri de kurabiliyor.