Bursa’da Yunuseli Havalimanı Resmen Açıldı

Bursa’da Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, tam 16 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, daha şimdiden 60’a yakın uçak sahibinin Yunuseli Havaalanı’ndan yararlanmak için başvuru yaptığını belirterek, önümüzdeki yıl 100’ün üstünde uçağın iniş kalkış yapacağı Yunuseli Havaalanı’nın kent ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediyesi’nin projesi olan havaalanının yeniden açılmasında el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, “Çünkü Bursa’ya hizmette aksaklığa meydan veremeyiz. Bursa’nın aksaması demek Türkiye’nin aksaması demektir” dedi.