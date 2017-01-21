BTA’dan Sağlık Dolu Bir Konsept: POM

Özel konseptleriyle fark yaratan BTA, misafirlerini bu kez POM ile iyi hissettirecek. 7 Aralık’ta İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde misafirleriyle buluşan POM, taze soğuk sıkım meyve ve sebze suları, hurma özüyle tatlandırılmış şeker içermeyen dondurmalar, sağlıklı atıştırmalıklar ve smoothie çeşitleriyle alışkanlık yaratacak.

TAV Havalimanları iştiraki BTA, misafirlerini sağlıklı ve enerjik hissettirmeye odaklı yeni konsepti POM ile tanıştırıyor. Yaşam kalitesini arttırma bilinciyle hareket eden ve dengeli bir yaşam stilini benimseyenlerin yepyeni tatlar keşfedebileceği bir “juice bar” konsepti olan POM, 7 Aralık’ta Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde hizmete açıldı. “Yaptığın her seçimle, POM’da iyi hisset!” sloganıyla yola çıkan mekan, misafirlerin havalimanında yolculuk öncesinde ihtiyaç duyabileceği bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi rahatlatan, stresi azaltan yiyecek ve içecekler sunuyor.

BTA Projeler Koordinatörü Banu Çatal, “BTA olarak her zaman misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ürünlerimizin ve yaptığımız her işin kalitesini sürekli artırıyoruz. Misafirlerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni konseptler ortaya çıkarıyoruz. Sağlıklı, kaliteli ve zinde bir yaşam için ilham verme misyonuyla doğan POM da bunun bir yansıması. Yolcular uçuş öncesinde hızlı ve sağlıklı seçenekleri POM’da bulacak. Önümüzdeki günlerde bu özel konsepti başka havalimanlarına da taşımayı planlıyoruz” dedi.

Taze ve doğal ürünlerle hazırlanan POM’un menüsü oldukça zengin. POM, bağışıklığı güçlendiren içeceklerden smoothie çeşitlerine, salatalardan, sağlıklı atıştırmalıklara, hurma özüyle tatlandırılmış, işlenmiş şeker içermeyen dondurmalara ve sorbelere uzanan sağlıklı ve her damak tadına uygun seçenekleri yolcuların beğenisine sunuyor. Ürünlerin sunumunda doğada çözünebilen çevre dostu bardak ve kaplar kullanan POM, aynı zamanda doğanın korunmasına da önem veriyor. POM’da meyve ve sebze suları çiğ (raw) olarak Cold-press yani soğuk sıkım teknolojisiyle hazırlandığı ve herhangi bir pastörizasyona uğramadığı için besin değerini de koruyor.