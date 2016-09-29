Borajet Beş Uçağını Filodan Çıkartıyor

Borajet Havayolları, THY ile iptal edilen uçak anlaşmasının ardından filo küçültme kararı aldı.

Borajet Havayolları, THY ile iptal edilen uçak anlaşmasının ardından filo küçültme kararı aldı. Eğitimdeki kabin memurları ile yollarını ayıran şirketin 25 kaptan ve 25 ikinci pilotu da çıkardığı gelen bilgiler arasında. Havayolları uçak başına ortalama 5 uçuş ekibi yani 5 kaptan, 5 ikinci pilotla görev yapıyor.

Küçülme ile birlikte Borajet’in filosundan 5 uçak çıkartacağı öğrenildi. Uçak sayısı 12’den 7’ye düşecek havayolu kendi operasyonuna odaklanacak. Halen havayolunda Embraer imalatı 190 ve 195 serisi bölgesel uçaklar bulunuyor.