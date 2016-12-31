Borajet ABD’liye Uçtu

Embraer 190 ve 195 tipi uçaklarından bazılarını THY’nin hizmetine de sunan Borajet, Ağustos 2016’de imzalanan 3 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe Kulübü takımlarının “resmi taşıyıcısı” olarak seçildi. ABD’de yaşayan Türk iş adamı Yalçın Ayaslı’ya ait Borajet, Amerikalılar’a satıldı. SBK Holding, Fenerbahçe’nin resmi taşıyıcısı olan 13 uçaklık filoya sahip Borajet için 260 milyon dolar ödeyecek

Türk havacılık sektörüne Amerikan sermayesi girdi. Yurt içi yurt dışında 80’i aşan uçuş ağına sahip Borajet Havayolları’nı Amerikan şirketi SBK Holding satın aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 3 yıllığına “resmi taşıyıcısı” olarak seçilen şirkete yönelik 260 milyon dolarlık operasyonda satın alma görüşmelerinin son 10 günde hız kazandığı belirtildi. Taraflar dün el sıkıştılar.

Taraflara yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Borajet’in satın alınması fikri, Eylül ayı sonunda New York’ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı BM Genel Kurulu toplantıları sürecinde gündeme geldi. Anılan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda dünya devi şirket yöneticileriyle buluştu.

İlaçla başladı

Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve 1 tane de iş jeti bulunan Borajet’te 543 kişi çalışıyor. ABD’de yaşayan iş adamı Yalçın Ayaslı’nın sahibi olduğu yüzde 100 hisse, SBK Holding’e geçti. SBK Holding daha önce de, Biofarma İlaç ve Münir Şahin İlaç’ı satın almıştı.

3. havalimanında pozisyon aldı

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “ABD’lilerin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden, 3’üncü havalimanı projesi. ABD’liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyor” dedi. Aynı kaynak son dönemlerde Türkiye’ye yabancı yatırımcı girişinin azaldığına dikkat çekerek söz konusu satın almanın önemine işaret etti.

Hava taksiden havayollarına

ABD’de yaşayan Türk işadamı olan Yalçın Ayaslı, Türkiye’deki turizme yönelik bazı yatırımlarının yanı sıra “hava taksi” lisansına sahip “Ovair Uçak Bakim Onarım ve Havacılık Ticaret Ltd. Şti” nin tamamını devralarak havacılığa girdi. Şirket daha sonra Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakim Onarım ve Tic. A.Ş. olarak hızla yeniden yapılandırıldı. 2007 yılından itibaren Türk Sivil Havacılığı’nın hizmetine girdi. Nisan 2013’ten itibaren Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait ATR-72 tipi uçakların bakım hizmetlerini üstlendi. Mart 2014’te Borajet Bakım Onarım şirketinin kurulmasıyla Embraer uçakları için bakım yetkisi kazandı. Haziran 2014’ten itibaren, Borajet filosundaki ATR-72 tipi uçakların yerini Embraer-190 tipi uçaklar aldı. Uçuş ağı bugün 80 farklı noktaya ulaştı. Borajet, Çanakkale, Edremit, Tokat, Siirt yanı sıra Ibiza, Rodos ve Trieste uçuş noktalarına tarifeli uçuş gerçekleştiren ilk Türk havayolu kuruluşu oldu. Borajet Havayolları, 2010’dan beri Global XRS ve Cesna Citation Soveregn uçaklarıyla “Private Jet Uçuşları” hizmeti de veriyor. 2014’de kurulan Borajet Charter ise 10’u aşkın ülkede 32 uçuş noktasına ulaşıyor.