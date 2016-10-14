Boeing Global Tedarik Ağında Türkiye’nin Payını Büyütmeyi Hedefliyor

Türkiye’deki havacılık sektörünün uzun vadedeki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Boeing, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık Uzay Kümelenmesi Derneği ile işbirliği içinde bugün İstanbul’da Boeing-SAHA İstanbul Havacılık Tedarikçi Zirvesi düzenledi.
Zirve kapsamında, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İSO Meclis Başkan Vekili Hasan Büyükdede ve THY Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil açılış konuşmalarını yaptı
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